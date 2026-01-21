Появились новые подробности атаки украинских БПЛА по аулу в Адыгее

В Адыгее при разборе завалов, образовавшихся после удара украинских БПЛА, обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Ночью в Тахтамукайском районе беспилотник ВСУ попал в жилой дом в поселке Новая Адыгея. В результате удара возник пожар, который затронул многоквартирный жилой дом и припаркованные автомобили.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 13 человек, девять из них были доставлены в медицинские учреждения и госпитализированы. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для установления принадлежности обнаруженных фрагментов тела, а также для определения точного числа погибших, правоохранительные органы назначили генетические экспертизы. Работа спасателей и следственных групп на месте происшествия продолжается.

Ранее жители Адыгеи заявили, что пожарные прибыли на место после атаки ВСУ через час.