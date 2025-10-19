Полковник ВСУ в состоянии опьянения совершил ДТП со смертельным исходом

В городе Беляевка, в Одесской области, произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, виновником которого стал военнослужащий в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об инциденте сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Страна.ua».

Согласно информации, предоставленной полицией Одесской области, предварительная версия следствия такова: 44-летний полковник Вооруженных сил Украины, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля Skoda. В результате он совершил наезд на придорожное ограждение, а затем сбил пешехода.

Жертвой аварии стала 67-летняя местная жительница, которая в тот момент шла по обочине. Столкновение было настолько мощным, что у пенсионерки оторвало ногу. От полученных травм женщина скончалась.

«Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он пьян», — отмечается в официальном заявлении правоохранителей. Более того, в крови задержанного военного было зафиксировано 3,3 промилле алкоголя.

В настоящее время виновник ДТП задержан. В отношении него начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло гибель человека.

