Два рейсовых автобуса столкнулись на трассе в Подмосковье, есть пострадавшие

На трассе «Дон» в подмосковном Ступино столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, передает ТАСС .

Авария случилась около 10:30 на девяностом километре автодороги. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Уточняется, что столкнувшиеся автобусы ехали в попутном направлении.

Движение в сторону столицы на трассе «Дон» сейчас временно ограничено. Для автомобилистов организован объезд через Каширское шоссе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» произошло массовое ДТП, жертвами которого стали два человека.