Стала известна причина массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Массовая авария на трассе М-4 в подмосковном Ступино случилась после того, как водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

После наезда на ограждение Hyundai Solaris столкнулся с Toyota Rav4, которая двигалась в попутном направлении, уточнил собеседник агентства.

Столкнувшиеся транспортные средства стали врезаться в другие машины, которые следовали в сторону столицы. В результате в ДТП попали двадцать девять автомобилей.

Жертвами аварии стали два человека — женщина 1984 года рождения и ее двадцатилетняя дочь. Как сообщили ранее в МВД, погибшие ехали в одной машине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.