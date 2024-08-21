Два рвавшихся к столице беспилотника сбиты в соседнем с Москвой регионе

В небе над Тульской областью российскими боевыми расчетами ПВО были ликвидированы два вражеских беспилотника, проинформировали в пресс-службе регионального Министерства безопасности.

Там пояснили, что дроны двигались по направления к столичному региону у Щекинского района и Новомосковска. В результате уничтожения дронов противника обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

"Ночью 21 августа дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб", — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь издание «Тульская пресса» пишет о нескольких громких хлопках минувшей ночью, о которых поведали жители самой Тулы. То же самое слышали жители Новомосковска и Щекинского района.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь среды, 21 августа, на подлете к столице ПВО сбили не менее 10 украинских дронов. Эту воздушную атаку градоначальник назвал самой массированной с начала СВО.