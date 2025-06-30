Два рыбака оказались в воде после столкновения с танкером в Приморье

Согласно информации, предоставленной Дальневосточной транспортной прокуратурой 30 июня, танкер «Ахиллес», покидая порт Владивостока, зацепил якорный канат рыболовецкого судна. Инцидент привел к тому, что двое рыбаков оказались в море.

После резкого движения, вызванного столкновением, два человека, находившиеся на борту рыболовецкого катера, упали в воду. Пострадавших оперативно извлекли из воды и вернули на судно. Как предварительно сообщается, медицинская помощь им не потребовалась, согласно заявлению прокуратуры.

В настоящее время ведется выяснение всех деталей инцидента сотрудниками прокуратуры. Начата проверка для установления причин и обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что три моряка пострадали во Владивостоке из-за взрыва на рыбацком судне.