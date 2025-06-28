Три моряка пострадали во Владивостоке из-за взрыва на рыбацком судне

На судне, которое стояло в порту Владивостока, произошел взрыв. Три моряка пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

ЧП произошло в субботу, 28 июня, около шести часов утра. Еще ночью члены экипажа рыболовецкого судна отмечали, что на борту присутствуют запахи газа. В субботу команда начала подниматься на борт, и в этот момент произошел взрыв. Ранеными оказались три человека.

«Один из моряков прыгнул в море, спасаясь от пламени. У него 50% поражения тела ожогами. У остальных также сильные ожоги головы и туловища», — указал микроблог.

Всех пострадавших немедленно госпитализировали. Правоохранители сейчас выясняют вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось об еще одном ЧП в Приморье. Там рухнул легкомоторный самолет, его пилот погиб. Погибший взял воздушное судно у его владельца для того, чтобы отработать навыки пилотирования. Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Новонежино утром субботы 28 июня.