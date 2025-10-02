Два самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

В американском аэропорту «Ла-Гуардия» столкнулись два самолета, принадлежащие крупной авиакомпании. Об этом сообщил телеканал АВС.

Инцидент произошел в авиагавани Кью-Йорка. Крыло одного самолета во время рулежки зацепило носовую часть другого воздушного судна.

«Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в „Ла-Гуардии“», — указали журналисты.

Пилоты столкнувшихся самолетов сообщили как минимум об одном пострадавшем. Рулежные дорожки пришлось на некоторое время закрыть для урегулирования происшествия.

