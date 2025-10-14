Два сотрудника Росгвардии не выжили в аварии в Дагестане

В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Согласно сообщению, около трех часов дня в Унцукульском районе грузовой автомобиль перевернулся. По сведениям «112», в транспортном средстве находились служащие Росгвардии.

По данным источника, в результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов скончались от полученных травм, еще 11 получили ранения и находятся под присмотром прибывших на место медиков, оказывающих необходимую помощь. На месте происшествия работают спасательные службы. Причины аварии выясняются.

