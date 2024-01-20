Два тральщика ВМС Великобритании столкнулись на морской базе в Бахрейне

На военно-морской базе, которая находится в Бахрейне, один британский минный тральщик врезался в другой боевой корабль. Об этом сообщило издание Mirror.

Один из кораблей начал движение задним ходом, но внезапно врезался в другой, который был причален к пирсу. Оба столкнувшихся корабля принадлежат к классу минных тральщиков.

«Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне», - заявили журналисты.

Они также отметили, что оба корабля получили повреждения, исправление которых может обойтись в кругленькую сумму. Уже начато следствие, которому предстоит выяснить, что именно привело к такому инциденту.

Ранее эсминец ВМФ США попал под ракетный удар хуситов. По нему была выпущена противокорабельная ракета, которая так и не достигла цели. После пуска, который произошел на побережье Йемена, боеприпас перехватил американский истребитель.