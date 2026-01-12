Два удара за снежок: как в Воронеже 60-летний мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика, играющего в сквере

Им оказался 60-летний житель Воронежа. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), и в ближайшее время ему планируется предъявить официальное обвинение. Инцидент произошел 7 января, когда группа детей играла в снежки в одном из городских скверов. По неосторожности один из снежков попал в мужчину, который в тот момент гулял со своей маленькой дочкой. Взрослый мужчина, вместо того чтобы отнестись к ситуации с пониманием, пришел в ярость. Он схватил одного из подростков, 13-летнего мальчика, и стал трясти его за капюшон. Когда испуганный подросток потребовал оставить его в покое и пригрозил позвать родителей, агрессор нанес ребенку два мощных удара кулаком в лицо, после чего спокойно удалился с места происшествия. В результате нападения у мальчика оказалась разбита губа и образовалась серьезная гематома. Ему потребовалась медицинская помощь. Родители пострадавшего не стали тянуть с обращением в правоохранительные органы и сразу же написали заявление в полицию, что позволило оперативно начать расследование.