Два украинских беспилотника врезались в многоэтажный дом в Орле

Прошедшей ночью Орловская область попала под интенсивный налет беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Части дронов удалось достичь своих целей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его утверждению, атаки ВСУ начались в районе полуночи.

«Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА», - указал он.

Два беспилотника сумели миновать дежурные средства ПВО. Они врезались в многоэтажный дом в Орле. Пострадало здание, которое находится в микрорайоне Болховский. После этого произошел пожар, который на данный момент уже локализован. На месте ЧП работают аварийные службы. При ударе и последующем пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось только об одном беспилотнике, угодившем в дом. Он врезался в ока квартиры, которая находится на 13 этаже.