Два украинских дрона нанесли удар по топливной базе в Ростовской области

На территории топливной базы под Ростовом прогремели взрывы. Их источниками стали беспилотники украинской армии. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром.

«В результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва», - указал Голубев.

Глава региона добавил, что взрывы не привели к возгоранию топлива, пожара не случилось. При данном ЧП никто не пострадал.

Сегодня утром также сообщалось о массированной атаке на Севастополь. ВСУ обстреляли город ракетами, которые были перехвачены российской противовоздушной обороной.