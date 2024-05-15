Российская армия отбила массированную ракетную атаку на Севастополь

Противовоздушная оборона ВС РФ в Севастополе отбила мощную атаку украинской армии на город. Было сбито несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он написал, что обломки одной из сбитых ракет рухнули в частном секторе. Это произошло в районе улицы Федоровской. При этом никто не пострадал.

«Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов», - указал Развожаев.

Севастополь регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Удары по нему наносятся как беспилотниками, так и ракетами. Националисты стараются провести террористические атаки, мстя мирному населению. Как стало известно, они так же поступают и в Харьковской области во время своего отступления. Во время отхода, ВСУ бьют своей артиллерией по жилым домам.