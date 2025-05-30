Два взрыва прогремели во Владивостоке

В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели два взрыва. Об инциденте сообщает пресс-служба правительство Приморья.

К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждений и разрушений тоже нет.

На место инцидента прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта частично перекрыто.

Позднее антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что последствия инцидента устранены.

Власти отмечают, что угрозу нейтрализовали.

В настоящее время реализуется комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности в районе взрыва.

Ранее стали известны новые подробности дела о взрыве в Ставрополе.