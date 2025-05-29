Стали известны новые подробности дела о взрыве в Ставрополе

Украинские спецслужбы рассматривали Заура Гурциева как потенциальную цель, о чем он был предупрежден, и ему предлагали государственную охрану, по словам его матери.

Елена, мать погибшего, сообщила телеграм-каналу Mash, что в последнее время ее сын был чрезвычайно занят, постоянно в разъездах, но при этом ежедневно созванивался с ней несколько раз.

В день его гибели он ни разу не позвонил. Заур планировал поездку в Сочи к своим детям, которые находились у Елены, и обещал провести с ними ближайший отпуск. По словам матери, он просил ее быть терпеливой и говорил, что в случае чего она узнает обо всем первой.

Дарья, гражданская жена Гурциева, узнала о его смерти из новостных сводок утром. Она рассказала, что около полуночи Заур неожиданно встал и ушел, не сказав ни слова. О знакомстве с Никитой Пеньковым ей ничего не известно, и он никогда не бывал у них в гостях.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» подробно раскрыли детали смерти Гурциева и версии следствия.