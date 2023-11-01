Двадцать воспитанников кадетского училища в Подмосковье попали в больницу с отравлением
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Прокуратура начала проверку после госпитализации двадцати воспитанников кадетского училища в селе Дедино под Луховицами.
По предварительным данным, накануне вечером дети попали в больницу с диагнозом «ротовирусная инфекция», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Луховицкая городская прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
По данным «Базы», у воспитанников кадетского училища поднялась температура, начались рвота и диарея. По информации издания, четверо детей находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что школьница из Подмосковья умерла после курения электронной сигареты.