Двадцать воспитанников кадетского училища в Подмосковье попали в больницу с отравлением

Прокуратура начала проверку после госпитализации двадцати воспитанников кадетского училища в селе Дедино под Луховицами.

По предварительным данным, накануне вечером дети попали в больницу с диагнозом «ротовирусная инфекция», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Луховицкая городская прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По данным «Базы», у воспитанников кадетского училища поднялась температура, начались рвота и диарея. По информации издания, четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что школьница из Подмосковья умерла после курения электронной сигареты.