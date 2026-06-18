Дважды под ударом: российский боец выжил после мощных прилетов ракет Storm Shadow

Российский военнослужащий с позывным Фанни пережил два прямых попадания ракет Storm Shadow в зоне СВО. Атака застала его в Светлодарске ДНР: после первого удара здание начало рушиться, а вторая ракета разорвалась в десяти метрах от бойца. Несмотря на ранение, он отказался от госпитализации и остался в строю. Историей мужества поделился RT .

Атака на Светлодарск стала для бойца с позывным Фанни настоящим испытанием на прочность. Первая ракета Storm Shadow обрушилась на здание, где он находился. В одно мгновение погас свет, посыпались потолок и стены. Второй снаряд разорвался всего в десяти метрах от группы бойцов.

«Мы кое-как оттуда выбрались. Все было как в замедленной съемке <...> Когда осознаешь, что он мог долететь, становится страшно. Обычно такие ракеты поражают цель», – вспоминает военный.

Получив ранение, военный не покинул позиции. Он перемотал поврежденное место и продолжил выполнять боевую задачу. Уже на следующий день вместе с будущим командиром он отправился в лесопосадку, где под минометным огнем вытащил с поля боя раненого сослуживца.

По словам Фанни, это не единственный опасный эпизод в его военной биографии. Возвращаясь с задания под Часовым Яром, он попал под разрыв кассетной бомбы и впервые испытал ступор.

«В какой-то момент я просто лег и пополз к дереву, где просто стал ждать разрывов от кассетных бомб. Как вдруг меня хватают за бронежилет, мол, бежим. И я сразу же включаюсь», — заключил он.

Своим ангелом-хранителем боец называет жену, которая помогает ему держаться в самые тяжелые моменты.

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