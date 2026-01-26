Две девушки чуть не сгорели заживо в лифте во Владивостоке: пожар начался из-за хлама в подъезде

Во Владивостоке две девушки едва не погибли в застрявшем лифте жилого дома на улице Луговой, когда на этаже загорелась свалка старой мебели у мусоропровода. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обычная поездка домой едва не обернулась трагедией для двух жительниц Владивостока в многоэтажке на улице Луговой. 19-летняя девушка вместе с подругой поднимались на свой этаж, но в тот момент, когда двери кабины открылись, пассажирки оказались лицом к лицу с густым едким дымом. Механизм мгновенно дал сбой — лифт заклинило, и девушки оказались заблокированы в железной ловушке прямо в эпицентре задымления.

Ситуация развивалась стремительно: существовала реальная угроза, что пассажирки задохнутся или сгорят заживо. К счастью, подоспевшая помощь позволила избежать летального исхода, девушек удалось вызволить из кабины. Однако без травм не обошлось — обе пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и пережили сильный шок.

Как выяснилось, причиной инцидента стал не технический сбой оборудования, а человеческий фактор и халатность. На лестничной клетке у мусоропровода вспыхнула стихийная свалка из старой мебели и прочего хлама, пламя быстро охватило площадь в восемь квадратных метров. Местные жители отмечают, что трагедию можно было предотвратить. По их словам, они неоднократно обращались в управляющую компанию с требованием расчистить этажи от залежей мусора, однако коммунальщики каждый раз отвечали отказом, заявляя, что уборка крупногабаритного хлама не входит в их прямые обязанности. Теперь оценку действиям управляющей организации предстоит дать надзорным органам.