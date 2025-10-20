Две девушки исписали дома в Петроградском районе рекламой наркошопа

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность двух молодых женщин, занимавшихся нанесением рекламы наркопродаж на исторические здания Петроградского района. Как сообщило издание «Фонтанка», обе подозреваемые были задержаны с поличным.

Инцидент произошел на улицах города, где оперативники заметили девушек с объемными рюкзаками. При осмотре их личных вещей были обнаружены баллончики с краской и специальные трафареты, которые они использовали для нанесения незаконных объявлений.

Вандализму подверглись фасады жилых домов на нескольких центральных улицах района — Воскова, Малой Пушкарской и Большой Монетной. Во время допроса задержанные признались, что занимались противоправной деятельностью за денежное вознаграждение.

По словам подозреваемых, за свою работу они получали около 15 тысяч рублей. Расчет происходил через криптовалютный кошелек после предоставления фотоотчета о выполненной работе. В настоящее время в отношении обеих россиянок возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что кемеровчане возмущены действиями вандалов.