Две иномарки столкнулись на трассе в Башкирии: есть пострадавшие

На автодороге Бирск — Тастуба — Сатка произошла авария с участием двух иномарок. Пострадавшими стали шесть человек, включая ребенка. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по региону Башкортостан.

Предварительно выяснили, что на третьем километре трассы в занос ушла машина Hyundai Solaris, что привело к столкновению с автомобилем Daewoo Matiz. На место стянулись экстренные службы, включая и скорую помощь.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавшими в ДТП стали шесть человек. Среди них оба водителя «корейцев» и их пассажиры, в том числе малолетний ребенок. Всю необходимую медпомощь оказали на месте, а также в бирской ЦРБ.

Подробности инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, что по данным Госавтоинспекции региона, накануне также произошло ДТП со смертельным исходом на трассе М5 «Урал». Столкнулись отечественный автомобиль и грузовик «Ситрак» в Иглинском районе. Двое человек получили серьезные травмы, спасти их не удалось.

Ранее стало известно, сколько человек погибли в ДТП в Подмосковье в 2025 году.