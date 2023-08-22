Две квартиры повреждены после взрыва газа в Балашихе

Две квартиры повреждены в результате взрыва газа на улице Победы в Балашихе, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Сергей Юров.

В настоящее время местная администрация организовала работу по оперативному восстановлению квартир и оказанию жителям пострадавшего дома необходимой помощи, уточнил он.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. В причинах происшествия разбираются правоохранительные органы», — написал Юров.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Балашихе произошел накануне. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из-за самовольного подключения. Балашихинская городская прокуратура начала проверку.

Ранее газета «Факт» сообщала, что сотрудники администрации городского округа и экстренные службы оказали жильцам дома оперативную помощь.