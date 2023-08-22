Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе

Прокуратура Подмосковья организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе.

ЧП произошло накануне поздно вечером в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа из-за самовольного подключения. В результате взрыва разрушилось межквартирное перекрытие. Никто из людей не пострадал.

Уточняется, что проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре.

Газета «Факт» со ссылкой на очевидцев сообщила, что речь идет о доме на улице Победы. Сотрудники местной администрации и экстренных служб оказали жильцам квартиры оперативную помощь.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок упал в наполненный водой джакузи в банном комплексе в подмосковном Раменском.