Две ракеты были выпущены со стороны ВСУ по селу Новоказанковатое

Еще один ракетный удар был нанесен со стороны украинской армии по Запорожской области. Днем в пятницу, 29 сентября, обстрелу подверглось село Новоказанковатое.

Об этом сообщили в оперслужбах региона, пишет РИА Новости. Уточняется, что ракеты, которые были выпущены со стороны противника, упали недалеко от жилых домов, и в результате чего в двух зданиях на Молодежной улице выбило стекла и повредило кровлю.

В связи с обстрелом часть окон оказалась повреждена и в местной СОШ, а также ДК. По счастливой случайности, среди граждан никто не пострадал. Подробности уточняются.