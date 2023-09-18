Две россиянки пойдут под суд за мошенническое хищение квартир в Балашихе и Химках

Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело в отношении двух россиянок, которые обвиняются в мошенническом хищении квартир в Балашихе и Химках. Общая сумма ущерба составила свыше десяти миллионов рублей.

По данным пресс-службы надзорного ведомства Московской области, с апреля по май 2014 года жительницы Москвы и Ставропольского края в составе организованной группы совершили мошеннические действия в отношении нескольких граждан, незаконно лишив их права на жилые помещения.

Выяснилось, что злоумышленники размещали в сети рекламу, которая содержала ложные сведения о предоставлении денежных средств в кредит с целью привлечения собственников квартир. После этого мошенники встречались с гражданами и убеждали их подписывать документы, необходимые на перерегистрацию права собственности.

Уточняется, что дело по существу рассмотрит Балашихинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местного жителя, который застрелил человека из-за замечания на улице.