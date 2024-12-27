Две женщины пострадали в Москве из-за падения лифта

Две женщины пострадали из-за обрыва лифта с уровня второго этажа в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от представителей экстренных служб. ЧП произошло в районе станции МЦД-4 «Новогиреево».

«Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская», — указал источник данных.

К месту инцидента были направлены скорая помощь и пожарная машина. В момент падения в лифте находились две женщины. Им оказывается медицинская помощь. О тяжести травм пострадавших пока ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что подмосковное предприятие начало выпускать лифты, оснащенные искусственным интеллектом. Первые восемь таких кабин уже отправились в Краснодар, где их установят в жилом комплексе. Завод в Серпухове изготавливает «умные» кабины как для пассажиров, так и для грузовых лифтов.