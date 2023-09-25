Двенадцать лесных пожаров потушили в Подмосковье в выходные

За минувшие выходные в Московской области ликвидировали двенадцать лесных пожаров. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.

Как уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, о пожарах в Виноградовском, Подольском, Дмитровском лесничествах и лесничестве «Русский лес» сообщили местные жители, а возгорания в Луховицком, Истринском и Шатурском лесничествах зафиксировала система видеомониторинга.

«Самые крупные возгорания были обнаружены сотрудниками лесной охраны в ходе наземного патрулирования на территории Звенигородского лесничества <…> и летчиком-наблюдателем в четырех километрах от деревни Новониколаевка Орехово-Зуевского городского округа», — уточнил он.

Все пожары были потушены в день их обнаружения. К ликвидации огня привлекали свыше ста человек и почти полсотни единиц техники. Сейчас угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Филимонов напомнил, что в Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы от сорока тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе.