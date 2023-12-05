Двенадцать миллионов вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

С начала этого года операторы подмосковной Системы-112 обработали порядка двенадцати миллионов вызовов от жителей и гостей региона.

Около пяти миллионов вызовов было адресовано экстренным службам, уточнила пресс-служба ведомства. Также были вызовы, направленные в другие регионы, справочные обращения и обращения к операторам-психологам.

Каждый день на смену в Систему-112 выходят свыше 350 операторов. В сутки на номер 112 поступает порядка тридцати пяти тысяч обращений.

Напомним, связаться с операторами подмосковной службы спасения можно посредством звонка, СМС-сообщения, через мобильное приложение «112 МО», чат-бот, программу видеосвязи или систему «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации первичного звена и стационаров в регионе.