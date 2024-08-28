Двенадцать украинских беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями

Украинская армия прошедшей ночью пыталась нанести террористические удары по Воронежской и Ростовской областям. Силы ПВО успешно справились с угрозой. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Дежурные средства противовоздушной обороны вовремя и четко среагировали на налеты и отразили атаки. Ими было нейтрализовано 12 вражеских дронов.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области», — указали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотника под Ростовом вызвали пожар на нефтебазе. ЧП произошло в Каменском районе, неподалеку от Каменск-Шахтинска.