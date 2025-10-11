Двести человек эвакуированы из домов в ходе крупного пожара в пятиэтажке под Красноярском

В городе Сосновоборск Красноярского края вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Возгорание охватило площадь в две тысячи квадратных метров. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС.

Огонь быстро охватил кровлю здания, и площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 41 спасатель и 11 единиц пожарной техники.

В результате крупного пожара в пятиэтажном доме в Красноярском крае из зданий эвакуировано не менее двухсот человек.

