Двести человек эвакуированы из домов в ходе крупного пожара в пятиэтажке под Красноярском
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Сосновоборск Красноярского края вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Возгорание охватило площадь в две тысячи квадратных метров. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС.
Огонь быстро охватил кровлю здания, и площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 41 спасатель и 11 единиц пожарной техники.
В результате крупного пожара в пятиэтажном доме в Красноярском крае из зданий эвакуировано не менее двухсот человек.
