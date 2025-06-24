Эксперты назвали сроки появления в Москве летающего такси

Ровно век спустя после открытия первого столичного таксопарка эксперты прогнозируют: московское такси может перестать быть наземным. Его будущее – в воздухе. Хотя анонсированное на 2025 год появление воздушных такси (с автономным полетом до 20 минут) пока в стадии тестов, разработки активно ведутся. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Уточняется, что российские инженеры уже создали гибридные дрон-такси, сочетающие черты коптера, самолета и автомобиля. Такие аппараты способны вертикально взлетать и садиться на обычную парковку. Главная цель – обойти пробки, с которыми пока успешно справляется метро. По словам Максима Калягина, их применение шире: пассажирские перевозки, логистика, экстренные службы, туризм, реклама и мультимодальные системы. Идеи развиваются не только в Москве: например, саратовский изобретатель Дмитрий Сажин запатентовал и построил макет четырехместного аэромобиля для такси или экстренных служб, включая уникальную систему «причаливания» к зданиям.

При этом внедрение сталкивается не только с техническими, но и с правовыми барьерами. Как отмечает юрист Дмитрий Левин, для оценки и работы нового транспорта требуется детальное законодательное регулирование, что займет значительное время. Эксперт Антон Ищенко подчеркивает важность поддержки изобретателей, проводя параллель с Циолковским, чьи «безумные» идеи изменили мир.

Таким образом, несмотря на сложности, эксперты настроены оптимистично. Калягин прогнозирует пилотное внедрение аэротакси в России в конце 2020-х, а полноценный коммерческий запуск – в первой половине 2030-х годов. Столетие наземного такси может стать точкой отсчета для новой эры городского транспорта.

Ранее сообщалось, что найдено инновационное решение проблемы пробок в России.