Движение автотранспорта через Крымский мост временно приостановлено

На переправе через Керченский пролив было на какое-то время приостановлено движение автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал, который информирует о ситуации на мосту.

Микроблог сообщил, что все движение автотранспорта через мост было прекращено на неопределенное время.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — указал он.

Водителей и пассажиров также предупредили, что они обязаны выполнять все распоряжения сотрудников служб, которые отвечают за безопасность на этом мосту, и ни в коем случае не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители объявили в международный розыск граждан Украины и Грузии за причастность к подрыву Крымского моста. Они помогли доставить на переправу взрывчатку, после чего во время взрыва четыре человека погибло, а сам мост получил повреждения.