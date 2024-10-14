Граждан Грузии и Украины объявили в международный розыск за подрыв Керченского моста

Об этом со ссылкой на материалы дел обвиняемых сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов объявили в международный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых подозревают в участии в причастности к теракту на Керченском мосту в 2022 году.

Фигурантов обвиняют по нескольким статьям УК РФ, в том числе в совершении теракта, покупке и контрабанде взрывчатых веществ.

Преступление было совершено в октябре 2022 года. Тогда на Керченском мосту был взорван грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн грузового состава, который следовал по железнодорожной части переправы. Также произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Жертвами теракта стали четыре человека.

Расследование дела завершено. Обвинения предъявлены нескольким лицам, среди них граждане РФ, Армении и Украины. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела перед его передачей в суд. В конце августа этого года следствие установило, что организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту находятся на границей.

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