Движение на Щелковском шоссе в Балашихе затруднено из-за ДТП

На Щелковском шоссе в Балашихе затруднено движение из-за аварии, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за ДТП автобусы, которые следуют от микрорайона Авиаторов и Алексеевской рощи до метро "Щелковская", курсируют с увеличенным интервалом, предупредили в ведомства.

В областном Минтрансе подчеркнули, что в настоящее время на месте ведутся работы по освобождению проезжей части.

Ранее сообщалось, что водитель большегруза уснул за рулем и устроил аварию на шоссе в Сергиевом Посаде.