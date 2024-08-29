Водитель фуры уснул за рулем и устроил ДТП на шоссе в Сергиевом Посаде

На Ярославском шоссе в Подмосковье произошло ДТП. По словам очевидцев, слова которых приводит РИАМО , водитель фуры протаранил разделительное ограждение, в результате большегруз вылетел на обочину.

Видеозапись с места аварии опубликовал канал «Сергиев Посад Life». Судя по кадрам, передняя часть грузовика получила серьезные повреждения.

О состоянии водителя не сообщается. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Балашихе двое молодых людей на электросамокате вылетели на проезжую часть прямо под колеса автомобиля.