Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минтранса России.

Движение, уточняется в пресс-службе ведомства, сейчас выполняется в штатном режиме в обе стороны, но после проведения досмотра. Сейчас на очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств, а со стороны Керчи — 250, добавили в Минтрансе.

Стало известно, что за один день, вторник 3 июня, перекрытия Крымского моста осуществлялись дважды из-за возможных атак, но затруднений для водителей это не вызвало. Ранее также сообщалось о том, что перекрытие моста связано непосредственно с утренними заявлениями на Украине, в которых говорилось о возможной атаке на Крымский мост.