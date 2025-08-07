Движение по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия

Движение по Крымскому мосту возобновилось в 9:37 мск после временного перекрытия. Об этом проинформировал телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Однако водителям, направляющимся в Крым, придется набраться терпения. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр скопилось около 2,4 тыс. транспортных средств, а время ожидания превышает пять часов.

Со стороны Керчи ситуация немного лучше — там ждут проверки чуть больше 1 тыс. автомобилей, а ожидание занимает более трех часов.

Также водителей предупредили о въезде на Крымский мост со стороны Тамани только через федеральную трассу А-290. Все другие маршруты перекрыты техническими средствами ограничения проезда, а контроль за соблюдением правил осуществляют сотрудники ГИБДД.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал очереди на Крымском мосту.