В больницах находятся 64 человека, пострадавших при ЧП в Брянской области

В больницах Брянской области находятся 64 человека, получивших травмы и ранения в результате падения поезда с моста, которое произошло ночью 31 июня. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что среди пострадавших — четверо детей. Состояние семи человек оценивается специалистами как тяжелое, врачи делают все возможное для их лечения.

Кузнецов рассказал, что лечение и оказание помощи происходит в нескольких медицинских учреждениях. Пострадавших разместили в больницах Брянска, а некоторых пришлось отвезти в Москву.

Кроме того, за амбулаторной помощью после инцидента обратились 33 человека. Также, отметил Кузнецов, 84 пострадавшим была оказана психологическая поддержка.

Специалисты проводят необходимую работу для снижения стрессового состояния и оказания психологической помощи, добавил он.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что четыре СВУ общим весом 4 кг могли заложить на мосту под Брянском 31 мая.