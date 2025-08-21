Для восстановительных работ в РЖД в Воронежской области создали оперштаб

В районе станций Журавка и Райновская из-за падения БПЛА прекратилась подача электроэнергии в контактную сеть. Об этом информирует РЖД в специально распространенной телеграмме.

В РЖД организовали оперативный штаб для координации восстановительных работ. В результате инцидента никто не пострадал, как сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что в Воронежской области произошел инцидент с беспилотником, в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Как сообщил глава региона Александр Гусев, из-за повреждения несколько сел остались без электроснабжения.