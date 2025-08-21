Гусев: ВСУ угодили дроном в объект энергетики в Воронежской области

В Воронежской области произошел инцидент с беспилотником, в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале 21 августа. Из-за повреждения несколько сел остались без электроснабжения.