Гусев: ВСУ угодили дроном в объект энергетики в Воронежской области

Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения дрона ВСУ
В Воронежской области произошел инцидент с беспилотником, в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале 21 августа. Из-за повреждения несколько сел остались без электроснабжения.
Согласно предварительным данным, никто не получил травм. Он также сообщил, что силы ПВО успешно ликвидировали более пяти беспилотных летательных аппаратов.
«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», – написал Гусев.
Губернатор Воронежской области добавил, что в настоящее время спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки на регион.
