Движение поездов в Самарской области приостановили из-за взрыва на мосту

Неизвестное устройство взорвалось на ж/д мосту в районе города Кинель Самарской области. Из-за ЧП пришлось приостановить движение поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

После сильного хлопка на путях 1136-й км в Кинеле не повредились рельсы, однако частично взрыв задел островки безопасности. Власти региона отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, а в ситуации разбираются компетентные органы

Канал Куйбышевской железной дороги филиала РЖК уточняет, что после ЧС движение было приостановлено конкретно на перегоне 94-103 километра и только для грузовых поездов. На работу электричек и пассажирских составов это не повлияло.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв на платной трассе Москва – Санкт-Петербург попал на видео.