Мощный взрыв на платной трассе Москва – Санкт-Петербург попал на видео

На платной трассе Москва – Санкт-Петербург (М-11 «Нева») горит габаритный транспорт, предположительно, бензовоз. Очевидцы сообщили каналу «Инцидент Тверь и Тверская Область» о взрыве и мощном пожаре.

Канал опубликовал видео, на котором одна из водителей с другой стороны трассы записала мощный пожар. Видно, как от машины ввысь поднимаются языки пламени и огромный столб черного дыма. По сообщению девушки, происшествие случилось после ДТП примерно на 187 км дороги на Северном обходе Твери.

По уточненным данным, горит не одна, а сразу несколько машин после столкновения.

«Северный обход Твери на трассе М-11 перекрыт для движения в сторону Санкт-Петербурга из-за произошедшей аварии», — отмечает канал.

По данным МСЧ России, ДТП случилось в Калининском районе. Столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. На момент 19:51 по мск последствия аварии устранили, но трасса пока остается временно перекрытой.

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