В Афганистане не осталось центров подготовки боевиком «Исламского государства»* (ИГИЛ), заявил РИА Новости глава политического офиса движения «Талибан»** в Катаре Сухейль Шахин.

Он прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холле». Ранее сообщалось, что участвовавшие в нападении боевики были завербованы через телеграм-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГИЛ.

По словам Шахина, талибы полностью вытеснили игиловцев из Афганистана. Они вывели из страны свои базы подготовки и центры сбора средств.

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь из автоматов по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате чудовищного теракта погибло 143 человека.

На Западе в первые же часы после теракта активно продвигали версию о том, что преступление совершено боевиками ИГИЛ. Глава ФСБ России Александр Бортников уверен, что за терактом стоят спецслужбы Запада и Украины.

* запрещенная в России террористическая организация

** находится под санкциями ООН