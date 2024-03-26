Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в эксклюзивном интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его социальных сетях, заявил о том, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.

Согласно заявлению Бортникова, первичные данные, полученные в результате допроса подозреваемых, указывают на возможное участие украинской стороны в этом инциденте.

На данный момент проводится анализ всех материалов дела и сопоставление фактов, связанных с терактом.

Такой поворот событий привлек внимание российской и зарубежной общественности, особенно в контексте предыдущих заявлений из Соединенных Штатов Америки, которые всячески отрицают причастность Украины к теракту в Подмосковье. Важно отметить, что американская сторона до настоящего времени не предоставила убедительных доказательств в поддержку своих заявлений.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье была закрыта «Чайхана», владельцем который является задержанный по делу о теракте.