Движение в Босфоре остановилось из-за заглохшего в проливе турецкого судна

Движение судов в проливе Босфор на некоторое время прекращалось из-за проблем с двигателем у сухогруза под флагом Турции. Об этом сообщил телеканал NTV.

98-метровый сухогруз ARDA шел под флагом Турции в Россию. При прохождении через Босфор у него заглох двигатель, в результате судно перекрыло фарватер, создавая угрозу другим судам. После этого все движение через Босфор было временно приостановлено.

Чуть позже к месту инцидента подошли буксиры турецкой береговой охраны. Они отбуксировали неисправное судно в безопасное для него и других место. Сразу после разблокирования фарватера движение через Босфор вновь было возобновлено.

Ранее сообщалось, что в Босфоре произошло столкновение сухогруза и парома. В результате восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Двоих из них медики экстренно госпитализировали на машине скорой помощи.