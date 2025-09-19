Паром столкнулся с сухогрузом в Босфоре: восемь пассажиров получили травмы. Инцидент произошел у берегов Стамбула, однако обошлось без жертв. Об этом сообщает CNN Turk.

Пассажирский паром «Kamil Sayın» совершил столкновение с сухогрузом «Artvin» под панамским флагом в акватории Босфорского пролива. Инцидент случился во время рейса из района Бешикташ в Ускюдар.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту людей за борт не выпал. Тем не менее восемь пассажиров парома получили травмы различной степени тяжести. Двоих из них медики экстренно госпитализировали на машине скорой помощи.

Сухогруз «Artvin», был оперативно отбуксирован силами береговой охраны в безопасную зону. Там его поставили на якорь для проведения осмотра и оценки полученных повреждений. Пассажирский паром благополучно пришвартовался у причала Пашалиманы. Транспортное сообщение в проливе не прерывалось.

Ранее сообщалось о ом, что российский моряк спасся после столкновения с траулером Tafra 3.