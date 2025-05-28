Двое британских туристов насмерть отравились белым порошком на отдыхе в Таиланде

Двое британских туристов решили попробовать наркотик в Таиланде, и в результате отравились насмерть. Об этом сообщила телекомпания ВВС.

32-летний житель Великобритании приехал отдохнуть в Таиланд вместе со своей 36-летней возлюбленной. Пара остановилась в отеле Бангкока. В какой-то момент они решили попробовать местный наркотик, после чего купили в городе белый порошок. Путешественники приняли его за кокаин и употребили. В результате их позже нашли мертвыми у себя в номере.

Причиной смерти британцев медики назвали прием неизвестной смеси и отравление ею. Токсикологическая экспертиза показала, что туристы приняли сразу несколько наркотических средств, в число которых входил героин.

Ранее сообщалось, что турист из России погиб в Таиланде в результате падения с 9-го этажа. В квартире, из которой выпал россиянин, найдено наркотическое средство и предметы для его курения. Правоохранители считают, что к гибели туриста привели галлюцинации, которые он испытывал после употребления наркотика.