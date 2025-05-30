Двое детей и две женщины погибли при пожаре в многоэтажке в Архангельской области
Прокуратура: в Новодвинске при пожаре погибли четыре человека, двое из них дети
Фото: [Медиасток.рф]
В Плесецком районе Архангельской области произошло ЧП. В городе Новодвинске вспыхнул пожар, при котором погибло четыре человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональная прокуратура.
В Новодвинске 30 мая загорелся многоквартирный дом, который находится по адресу улица Димитрова, 4.
«В результате погибли две женщины и двое детей, 18-летняя девушка госпитализирована в медицинскую организацию», — указали в надзорном ведомстве.
Теперь правоохранителям предстоит оценить все обстоятельства этого ЧП и дать оценку действиям должностных лиц, насколько действенные меры предпринимались в сфере предотвращения подобных трагедий.
Ранее сообщалось о пожаре в Самарской области. Его жертвами стали двое детей — девятилетние мальчики. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Этой трагедией также занялась прокуратура.