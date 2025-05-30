В Самарской области при пожаре погибли двое детей
Пожар унес жизни двоих детей в Самарской области
Фото: [flickr.com]
При пожаре в населенном пункте Угловой Красноярского района Самарской области погибли двое детей. О трагедии в своем телеграм-канале сообщила прокуратура региона.
Жертвами пожара стали двое детей – девятилетние мальчики.
Как передает сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в сарае около 19:30 (18:30).
Возбуждено уголовное дело.
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