В Самарской области при пожаре погибли двое детей

При пожаре в населенном пункте Угловой Красноярского района Самарской области погибли двое детей. О трагедии в своем телеграм-канале сообщила прокуратура региона.

Жертвами пожара стали двое детей – девятилетние мальчики.

Как передает сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в сарае около 19:30 (18:30).

Возбуждено уголовное дело.

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