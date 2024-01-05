Две девочки погибли при пожаре в частном доме в Богородском округе

Два ребенка стали жертвами пожара в частном доме, расположенном в садовом товариществе «Лесное-2» в Богородском округе Подмосковья.

О возгорании спасателям накануне ночью сообщили очевидцы, передала пресс-служба областного главка МЧС. Жилой дом полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила почти пятьдесят квадратных метров.

К тушению привлекали восемнадцать человек и шесть единиц техники. На ликвидацию последствий пожара ушло почти десять часов.

По информации источника «Известий», погибшие — девочки тринадцати и четырнадцати лет.

Ранее сообщалось, что на складе в подмосковном Егорьевске произошел пожар площадью 350 квадратных метров.